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22 Kasım 2017 12:44

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “Biz başkaları gibi ‘Türkiye isterse sıkıntıya girsin, isterse bir kardeş kavgası başlasın ama biz iktidar olalım’ diyemeyiz” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz:

22 Kasım 2017 12:44


Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bazı ilçelerde gerçekleştirdiği projelerin açılışına ve temel atma törenlerine katılmak üzere Adana’ya gelen Sadir Durmaz, MHP Adana İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.


Partililerle sohbet eden Durmaz, Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıları anlattı. Bu süreçte MHP’nin başta terörle mücadele olmak üzere bazı alanlarda hükümete verdiği desteğin sığ değerlendirmelere konu olduğunu hatırlatan Durmaz, bu desteğin Türkiye’nin bekası için verildiğini söyledi.


15 Temmuz’la birlikte Türkiye’nin ciddi bir beka sorunu ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Durmaz, “Türkiye dört cephede birden, sadece darbeye teşebbüs eden FETÖ ve arkasındaki unsurlar değil aynı zamanda PKK’nın, DEAŞ’ın, başkaca bir takım unsurların içinde yer aldığı terör örgütlerinin saldırılarına muhatap kalmıştır. Suriye’deki durumu biliyorsunuz. Şimdi merkezi hükümetle normalleşme sürecine girilse de, Irak’la yaşanan sorunlarımız vardı. Diğer taraftan, Türkiye siyasi ve ekonomik olarak değişik cephelerden baskı altında tutulmaya çalışılan bir dönemi yaşıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin beka sorunu ile karşı karşıya kaldığı bir zeminde ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ ilkesiyle davranan, siyasetin özüne, öznesine millet ve vatan sevgisini koymuş bir hareket, elbette, ‘Ben hükümeti yıpratayım, isterse Türkiye bölünsün’ anlayışı ile hareket etmeyecekti, edemeyecekti. Türkiye’nin birliğine, dirliğine, bekasına sahip çıkacaktı. MHP’nin Genel Başkanının, MHP’nin genel merkezinin yaptığı tam da budur. Yani biz, başkaları gibi ‘Türkiye isterse sıkıntıya girsin, isterse bir kardeş kavgası başlasın ama biz iktidar olalım’ diyemeyiz” şeklinde konuştu.



7 Haziran sürecindeki koalisyon baskısı


Durmaz, 7 Haziran’dan sonra kendilerini ısrarla PKK ile yan yana getirmeye çalışanların, PKK ile bir koalisyona zorlayanların, sonrasında, o koalisyonda yer almadıkları için kendilerini suçlayanların şimdi hükümetle olan ilişkimizi ya da bu manada verdikleri desteği sorguluyor olmalarının da ayrı bir garabet olduğunu ifade etti.


Sadir Durmaz, MHP’nin ülkenin birliği, dirliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Çünkü bizim nihai amacımız bu ülkeyi, bu milleti bir ve bütün olarak yaşatmaktır. Bir Türk milliyetçisi bundan farklı düşünemez. Dün ne söylediysek bugün haklı çıkmış Genel Başkanımızın liderliğinde emin adımlarla Türkiye’yi selamete çıkarmak gece-gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Teşkilatlarımızın da aynı anlayışla çalıştıklarını görmek bizi mutlu ediyor. Keza belediyelerimizin yerel yönetimlerde MHP’nin üretken belediyecilik anlayışına uygun olarak görev aldıkları her yerde şehrin sosyo-ekonomik, kültürel gelişimine katkı yapacak projeler ürettiklerini görmek de yine bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.




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