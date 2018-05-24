MHP Kozan İlçe Başkanlığından iftar programı

İftar programına MHP İl Başkan Yardımcısı Alev Ataş, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, MHP Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir, AK Parti ve MHP Kozan İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri MHP ve AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları ile Belediye Meclis Üyeleri ve partili partisiz çok sayıda davetli vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, "Bugün Cumhur İttifakı ile alakalı birlik ve beraberlik iftar yemeği düzenledik. Son zamanlarda Cumhur İttifakı ile ilgili aslı astarı olmayan baltalayıcı senaryolar hazırlanıyor. Lütfen bunlara inanmayalım. Davetimize icabet eden ve bizleri yalnız bırakmayan tüm partili partisiz hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı’nın selamlama konuşmasının ardından bir konuşma yapan MHP 3. Sıra Adana Milletvekili Adayı Cahit Öztok, "Kozan’ın asil insanları her zaman MHP’nin bayrağını ilçemizde Kozan kalesine dikmişlerdir ve bundan sonra da dikmeye devam edeceklerdir. Geldiğimiz noktada Sayın Genel Başkanımızın çağımızı düzenleyen bir erken seçim kararı alındı. Sayın Genel Başkanımız öyle bir tuzağı gördü ki bu seçim kararı alınmak zorunda kaldı. Daha önceki dönemlerde gerek gezi olaylarında, gerek çözüm sürecinde ve daha kötüsü daha önemlisi 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi kararlı davranışıyla Sayın Genel Başkanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni uçurumun eşiğinden almıştır. Biz AK Parti ile yola çıktığımızda bir ortak parti değiliz. Zaman zaman karşı karşıya da kaldık, karşı karşıya da geldik ancak devletimizin bekası, toprağımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın gönderden inmemesi adına birlik ve beraberlik yapma adına karar aldık. Biz yaşadığımız konjektörde ülkemizin etrafındaki ateş çemberini gördük ve erken seçim kararı aldık. Sayın Genel Başkanımız asla ve asla yanlış bildiği bir şeyi kesinlikle ifade etmez. Karşımızdaki cephede FETÖ, PKK, YPG ile, PYD ile emperyalist güçlerle, Amerika ile hareket eden bir ittifak ile mücadele içine giriyoruz. Bu nedenle 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı sistem seçimi çok önemlidir. Biz hep birlikte hareket ederek düşmanlarımıza ve içimizdeki dışımızdaki bölücü hainlere dikkat edeceğiz. Bu yol meşakkatli ve zorlu bir yoldur. Bu yolda ülkücü dava arkadaşlarımız hiç bir zaman davasına zarar gelmeden yürümeye devam etmiştir ve yürümeye devam edeceğiz. Kızıl Elmaya kadar yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

MHP Adana Milletvekili ve 1. sıra Milletvekili Adayı Muharrem Varlı, "İnşallah geleceğimizi endişelendirecek, yarınlarımızı korkuyla yaşatacak bir sonucun çıkmaması dileğiyle sözlerime başlıyorum. 15-20 gündür sahadayız. Dava arkadaşlarımızla dolaşıyoruz. Bizlere ilk sorulan soru neden AK Parti’nin yanına gittik? Değerli hemşerilerim bir başka siyasi partinin partimizi bölüp parçalama partimizden yeni bir parti çıkartmak adına siyaset yapanların bir tezgahı var. Bizim arkadaşlarımız da bilerek ya da bilmeyerek bu oyunlara düşüyorlar. Biz hiç kimsenin baston değneği değiliz biz MHP’yiz, biz bu ülkenin menfaatleri, devletimizin bekası için bugüne kadar siyaset yaptık. Bundan sonra da böyle olacak. Sayın Genel Başkanımız bu FETÖ tehlikelidir, devletin kılcal damarlarına sızıyor dediğinde ilk önce bizim arkadaşlarımız başladılar bizi eleştirmeye bunlar Müslüman abdestli namazlı niye bunlarla uğraşıyoruz dediler. Peki sonuçta 15 Temmuz ile birlikte FETÖ’nün ne kadar tehlikeli bir terör örgütü ortaya çıktı mı çıktı. Eğer 15 Temmuz akşamı o girişim başarılı olsaydı vallahi de billahi de bugün Suriye’den çok daha kötü bir durumda olurduk. Onların yine sığınacak bir Türkiye’si var ama bizim sığınacak bir komşumuz da yok. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın çağırı sayesinde halkımız sokaklara indi tankların önünde durdu ve bu hain girişimi engellediler. Dün çözüm süreci yanlıştır, çözüm süreci ihanettir, çözüm süreci PKK’yı büyütüyor, çözüm süreci güneydoğu’da Kürt kardeşlerimizi PKK’nın kucağına yitiyor dediğimizde bize cenaze sevici ve kandan beslenen dediler. Ama netice itibarı ile bugün gelinen noktada çözüm sürecinin ne kadar tehlikeli olduğunu, PKK’yı ne kadar büyüttüğünü hep beraber gördük. Şuanda PKK ile ciddi bir mücadele yapılıyor. PKK’nın beli kırıldı” dedi.

“Suriye politikasına baktığımızda keşke bu kadar insanın kanı dökülmemiş olsaydı, keşke o kadar insan yerinden yurdundan kopup başka bir ülkeye gitmek zorunda kalmasaydı” diyen Varlı, “Sayın Genel Başkanımız Biz Suriye’ye girmeliyiz 30 km’lik sınırımız için güvenlik noktası oluşturmalıyız dedi. Geldiğimiz noktada hükümet, ordu ve Cumhurbaşkanımız bizim dediğimizi yapıyor. Şimdi bunları yapan bir hükümet ve bunların yapılmasına vesile olan bir MHP ve onun genel başkanı varken ülkemiz terörden arındırılıyorken, ülkemiz resmen ABD ve yandaşlarının oyunlarını bozuyorken biz kalkıp ta içerisine HDP kaçmış CHP ve onun kayığına binmiş ipçilerle mi beraber olacağız yoksa öz be öz vatanını milletini düşünen ülkücülerle mi beraber olacağız? Elbette ülkücülerle beraber olacağız. Bize kötü ittifak diyorlardı esas kirli ittifakı kendileri kurdular. Şuanda CHP, İP, Saadet ve arkalarındaki güç HDP. 24 Haziran’da çıkacak tabloya bakın. HDP’nin barajı aştırılması için CHP’den bir kaç bölgede oraya oy kaydırılacak. Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığında alacağı oya ve Selahaddin Demirtaş’ın alacağı oya bir bakın. Kim kime destek vermiş nasıl ittifaklar yapılmış bunu hep beraber göreceğiz. Buradan AK Parti’li kardeşlerimize sesleniyorum bu kirli ittifaka karşı sizlerde MHP’nin hak ettiği oyu alması için sizlerinde desteğini bekliyoruz. Evinizdeki her beş altı oydan en az iki tanesini MHP’ye bekliyoruz. Bizlerin yüzünü bu kirli ittifaka karşı kara çıkartmayın hepinize hayırlı akşamlar diliyorum" dedi.