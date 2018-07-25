MHP Lideri Bahçeli’ye Kızıldağ Karakucak Güreşleri daveti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan’la birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Adana’da yakın zamanda 15 Temmuz anısına Adanalı ikiz şehitler Ahmet-Mehmet Oruç kardeşler adına Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde ‘İkizler Köprüsü’nün açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden ve hali hazırda kentte yapımı devam eden projeler hakkında MHP Lideri’ne brifing veren Başkan Sözlü, milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışıyla her bir insanı aziz bilerek hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her dalında var olduklarını aktaran Başkan Sözlü, Adanalıların bu yıl 533’ncüsü düzenlenecek olan Karaisalı Kızıldağ Karakucak Güreşleri’nde güreş ağası olarak görmek istediklerini ifade ederek MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi 5 Ağustos’ta düzenlenecek olan 533. Karaisalı Kızıldağ Karakucak Güreşleri’ne davet etti.

Ziyaretin sonunda MHP Lideri Bahçeli ise Adana’daki çalışmaları yakinen takip ettiğini, davetleri için teşekkür ettiğini belirterek Adanalı hemşehrilerine sevgi ve selamlarını gönderdi.