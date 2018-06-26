MHP Milletvekili Ersoy, forma giyerek destek sözü verdi

Dönem Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, milletvekili seçilmesinin ardından Adanaspor ve Adana Demirspor forması giyerek, destek sözü verdi.

MHP’nin Adana’daki ilk kadın milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, sosyal medya hesabında açıklama yaparak, Adanaspor ve Adana Demirspor başta olmak üzere Adana’daki tüm spor kulüplerinin başarısı için destek vereceğini söyledi.

Ersoy’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Sevgili Adanalı futbolsever arkadaşlarım. Seçim sürecinin başında yapmış olduğum ’Sporun birleştirici gücüyle futbola ve futbol takımlarımıza gönül verenleri sevgiyle kucaklıyorum’ açıklamamdan sonra Adanaspor, Adana Demirspor ya da başka bir kulüple ilgili hiçbir açıklama yapmadım. Çünkü spor ve siyasetin iç içe olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca böyle bir açıklamanın yapılması, bazı çevrelerce oy kaygısı nedeniyle yapılmış bir açıklama kabul edilebileceğinden yapılmamasının doğru olacağı kanaatine vardım. Ancak şimdi Milliyetçi Hareket Partisi’nden Adana’nın ilk kadın milletvekili olarak size şunun için söz veriyorum. Başta Adanaspor ve Adana Demirspor olmak üzere Adana’mızda faaliyet gösteren tüm spor kulüplerimizin başarısı için elimden gelen her türlü desteği göstereceğime söz veriyorum. Ve tekrar belirtiyorum ki "Birleştirici gücüyle sporun her branşına gönül veren hemşehrilerimi sevgiyle kucaklıyorum."