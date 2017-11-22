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22 Kasım 2017 11:46

MHP’li Durmaz: "Devlet Bahçeli Köprüsü Adana’nın yüz akı olacak"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli’deki belediye hizmetlerinin açılışlarını gerçekleştirmek üzere Adana’ya geldi.

MHP’li Durmaz:

22 Kasım 2017 11:46


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sertan Duran ile birlikte Devlet Bahçeli Köprüsü şantiye alanına köprünün yapım aşamaları ile ilgili brifing almaya gelen Durmaz, köprünün Adana’nın yüz akı olacağını ifade etti.


Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli’deki Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından kazandırılan hizmetlerin açılış törenlerini gerçekleştirmek üzere Adana’ya gelen Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin trafik yükünü omuzlamak adına yapılan Devlet Bahçeli Köprüsü şantiye alanına gelerek Başkan Hüseyin Sözlü’den köprünün yapım aşamaları ile ilgili brifing aldı.



Başkan Sözlü’den Durmaz’a brifing


Köprünün Adana’da şehir plancılığına aykırı bir şekilde yapılan hükümet yatırımlarının oluşturacağı trafik yükünü de omuzlayacağını ifade eden Başkan Hüseyin Sözlü, köprünün bin 800 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde üç şerit gidiş, üç şerit geliş ve 24 ayaktan oluşacağını, şuan için 12 ayağının tamamlandığını ve her ayağın yapımında kullanılan malzeme ile her katında 4 daire bulunmak üzere 18 katlı bir bina inşa edilebileceğini belirtti. Sözlü, Devlet Bahçeli’nin ismini taşıyacak olan köprü için “Yapımı tamamlandığında Türkiye’de ilk kez bir belediyenin kendi imkanlarıyla yaptığı en büyük köprü olacak" dedi.



"Kamu otoritesi gereken ilgi ve alakayı gösteremedi"


Verilen brifingin ardından konuşan Genel Başkan Yardımcısı Durmaz ise "Bugün burada liderimizin ismi verilen köprüde incelemelerde bulunduk. Tüm engellemelere, kamu otoritesinin gerekli ilgi ve alakayı göstermemesine rağmen belediyemizin kendi imkanlarıyla büyük mesafe kat edildiğini yerinde gördük. İnanıyor ve güveniyorum ki yapımı tamamlandığında Adana’nın yüz akı olacak" diye konuştu.


Genel Başkan Yardımcısı Durmaz ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin ilk ve tek Kitap Anıtı olma özelliği taşıyan ve Adnan Menderes Sahil Yolu Rekreasyon Projesi kapsamında kente kazandırılan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı gerçekleştirilen Kitap Anıtı’nı inceledi.




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