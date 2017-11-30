MHP’li Karakaya: “Üretici bir nebze nefes alacak”

Dr. Mevlüt Karakaya, “Afetzedelerin borçlarının ertelenmesi üreticilerimize bir nebze de olsa nefes aldıracaktır” dedi.

Karakaya, borç erteleme kararını üreticiler açısından sevindirici bulduğunu söyledi. Karakaya, “Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye merkezli Çukurova bölgesinde bu yılın Ocak ayında şiddetli don, Mayıs ayında şiddetli yağmur ve dolu, Temmuz ayında 50 dereceyi bulan şiddetli sıcak ve poyraz; narenciye, pamuk, kavun, karpuz gibi birçok tarım ürününde büyük zararlara neden olmuştu. Ülkemizin diğer birçok yerinde de benzer afetler yaşanmış, üreticilerimiz ciddi zararlara uğramış, böylece kredileri ödeyemeyip, tefecilere muhtaç duruma düşmüşlerdi. Açıklanan kararla çiftçilerimiz inşallah yaşadıkları sıkıntıları atlatırlar” diye konuştu.

Karakaya, kararın sadece üreticiler açısından değil, aynı zamanda ülke ekonomisi için de olumlu bir karar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Çünkü, borcunu çeviremeyip üretimden çekilecek olan on binlerce çiftçi nefessiz kalınca zincir etkisiyle küçük esnaf ve diğer sektörler de olumsuz etkilenecekti. Dolayısıyla geç de olsa açıklanan kararla üreticilerimiz bir nebze nefes alacaktır. ‘Yetmez ama evet’ kabilinden de olsa, kararı üretici açısından, ekonomi açısından olumlu bulduk. Duyarlılık gösteren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya ve diğer hükümet üyelerine teşekkür ediyorum.”