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30 Nisan 2018 14:58

MHP’li Yalçın Gürgen son yolculuğuna uğurlandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pozantı Belediye Meclis Üyesi ve Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın Gürgen, gözyaşları arasında toprağa verildi.

MHP’li Yalçın Gürgen son yolculuğuna uğurlandı

30 Nisan 2018 14:58


MHP’li Meclis Üyesi Yalçın Gürgen (45) dün Adana’da Toros Mahallesi’nde ailesine ait evde ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gürgen’in vefatı MHP camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Merhum Yalçın Gürgen bugün Kabasakal Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kabasakal Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Ülkü Ocakları Başkanı Emin Canlı, MHP ilçe başkanları, MHP’li, AK Parti’li ve CHP’li belediye başkanları iş ve siyaset dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.


Defin işleminin ardından Gürgen ailesi ve MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Pozantı Belediye Başkanı Sami Baysal taziyeleri kabul ettiler.


45 yaşındaki Yalçın Gürgen, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye meclis üyesi seçilmişti.




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