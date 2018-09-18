MHP'nin Feke Belediye Başkan Adayı Ahmet Sel

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel'in Mart yerel seçimlerinde, aynı görev için yeniden aday olduğunu açıkladı.

MHP, Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'den sonra ilçelerde de ilk belediye başkan adayını açıklayan parti oldu. Feke'de 2 dönemdir Belediye Başkanlığı görevini yürüten MHP'li Ahmet Sel, önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde partisi tarafından yeniden belediye başkan adayı olarak ilan edildi.

MHP Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir ile Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, bir grup vatandaşın da katılımıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Sel'in aday olabileceğine yönelik ilk somut işareti, Bahçeli bu ziyaret sırasında verdi. Bahçeli, belediye başkan adaylarını kasım, aralık aylarında tamamlamış olacaklarını söyledi.

“Biz kendisinden memnunuz”

Ahmet Sel'e “Biz kendisinden memnunuz” sözleriyle 3'üncü dönem belediye başkanlığı yolunu açan Bahçeli, “Önümüzdeki kasım ve aralık aylarında belediye başkanlarımızı ve adaylarımızı kesinleştirmiş ve seçime hazır hale getirmiş olacağız. İşte böyle bir konu içerisinde her türlü imkansızlıklara rağmen sizlerin de önemli desteğiyle, teşkilatımızın da güçlü işbirliğiyle Feke Belediyesi'ni kazanmış olduk. Belediye Başkanımız elden gelen gayreti ortaya koymuştur. Biz kendisinden memnunuz. Yaptığı hizmetlerden ve başarılarından dolayı, arzuladığı takdirde önümüzdeki süreç içerisinde ‘Ben tekrar görevime devam edeceğim, eksik kalan hizmetlerimi de yerine getireceğim' diyorsa, Allah yolunu açık etsin” diye konuştu.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ise Feke heyetinin Adana'ya dönüşünden sonra yaptığı açıklamada Bahçeli'nin verdiği mesajı “Ahmet Sel yeniden belediye başkan adayımızdır” şeklinde kamuoyu ile paylaştı. Avcı, “Genel Başkanımızın da belirttiği gibi Ahmet Sel'den Feke halkımız da bizler de memnunuz. Çalışkan, üretken ve mütevazı kişiliğiyle halkın gönlünde sevilen bir şahsiyettir. Yolu açık olsun” dedi.