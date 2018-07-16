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16 Temmuz 2018 17:52

Milan Mitrovic Adana Demispor’da

Spor Toto 1.

Milan Mitrovic Adana Demispor’da

16 Temmuz 2018 17:52

Lig ekibi Adana Demirspor, Partizan forması giyen 30 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Milan Mitrovic ile sözleşme imzaladı.


Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, transferi sosyal medyadan duyurdu.


Sancak, instagram hesabından yaptığı açıklamasında Partizan’ın defans oyuncusu Milan Mitrovic’i mavi lacivertli renklere bağladıklarını belirterek, yeni transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.


Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig’de 81 karşılaşmada forma giyen Mitrovic, 2017-2018 sezonunda Partizan formasıyla Sırbistan Ligi’nde 24 karşılaşmada forma giyerken, 2 gol atma başarısı gösterdi.




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