Milletvekili Erdinç, ASKON iftar çadırında vatandaşla buluştu

Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, ASKON Adana Şubesi tarafından organize edilen iftar çadırını ziyaret etti. Milletvekili Erdinç’i ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, başkan yardımcısı Bekir Aydemir ve Harun Cavlak karşıladı. Ziyarette iftar dolayısıyla masalarda hazır bekleyen vatandaşlarla selamlaştı, vatandaşın ramazan ayını tebrik etti.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, iftar çadırında günde bin kişiye, her yıl ramazan ayında toplam 30 bin kişiye iftarlık yemek verdiklerini belirterek, vatandaşlarla birlikte iftar yapmanın kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.