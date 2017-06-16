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16 Haziran 2017 12:34

Milletvekili Erdinç, ASKON iftar çadırında vatandaşla buluştu

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Adana Şubesi’nin Adana Hastaneler Kavşağı’nda düzenlediği geleneksel iftar çadırı vatandaşın yanında Adana’nın tanınmış simalarını ağırlaıyor.

Milletvekili Erdinç, ASKON iftar çadırında vatandaşla buluştu

16 Haziran 2017 12:34


Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, ASKON Adana Şubesi tarafından organize edilen iftar çadırını ziyaret etti. Milletvekili Erdinç’i ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, başkan yardımcısı Bekir Aydemir ve Harun Cavlak karşıladı. Ziyarette iftar dolayısıyla masalarda hazır bekleyen vatandaşlarla selamlaştı, vatandaşın ramazan ayını tebrik etti.


ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, iftar çadırında günde bin kişiye, her yıl ramazan ayında toplam 30 bin kişiye iftarlık yemek verdiklerini belirterek, vatandaşlarla birlikte iftar yapmanın kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.




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