Milletvekili Ünüvar bir kısa mesajla alt geçit sorununu çözdü

Dr. Necdet Ünüvar’a gönderdiği kısa mesaj sonucu alt geçit çalışması tamamlandı.

Danacılı Mahallesi’nde bulunan Çeperce deresi yakınlarındaki çevre yolunda alt geçit yapılması için mahalle halkı 7 yıl boyunca mücadele etti.

Çalışmaların yavaş yürümesi üzerine muhtar Halil Keçeli, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Ünüvar’a “Köyümüzün çevre yolundaki alt geçidin hızlanması konusunda yardımlarınızı rica ederim” şeklinde kısa mesaj attı.

Muhtarın kısa mesajı üzerine harekete geçen Prof. Dr. Ünüvar, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçerek mahalle halkının yaşadığı zorlukları anlattı ve çalışmanın hızlandırılmasını istedi.

Kısa süre içerisinde çevre yolu köprüsü altındaki geçidin tüm çalışmaları tamamlanıp asfalt döküldü.

Muhtar Keçeli, çalışmaların tamamlanması üzerine Ünüvar’a “Mahallemizdeki alt geçide gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Sizin ilgilenmeniz sonucu yol tamamlanmıştır. Saygılarımı sunarım” şeklinde kısa mesaj gönderdi.

Prof. Dr. Ünüvar ise Keçeli’ye gönderdiği cevap mesajında, “Estağfurullah muhtarım. Güle güle kullanın. Selam ve sevgiler” ifadelerine yer verdi.