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Milli Eğitim Müdürü Durgun şoförlerle buluştu

Adana Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, şoförlerin birer eğitim neferi olduğunu, hep birlikte pek çok şeyi başarabileceklerini söyledi.


Hakkari Milli Eğitim Müdürü iken 28 Ağustos 2018'de Adana Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Durgun, milli eğitim camiasında çalışan tüm personelin bir eğitim neferi olduğunu dile getirdi. Durgun bu kapsamda milli eğitim müdürlüğünde çalışan şoförlerle kahvaltıda bir araya geldi. Durgun, burada yaptığı konuşmada milli eğitim camiasının öğretmeni, memuru, şoförü ile bir bütün olduğunu hep birlikte pek çok şeyi başarabileceklerini söyledi. Adana'da da eğitim alanında çok iyi noktalara gelindiğini ancak gelecek nesillerin daha iyi bir eğitim alması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

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