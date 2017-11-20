Milli Eğitim’de mesai saati fal seansı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında meydana gelen olayda, iddiaya göre, bazı erkek ve kadın personel dışarıdan gelen ve "G. abla" olarak bilinen bir kadına mesai saatleri içinde fal baktırmaya başladı. Haftada bir kez kuruma gelen kadın, toplu olarak personelin kahve falına baktı. Ayrıca kadının her geldiğinde 400 lira para toplayıp gittiği de iddia edildi. Ancak bir milli eğitim çalışanı, bu durumdan rahatsız olarak şikayette bulundu. Şikayet üzerine müfettişler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde konuyu araştırmaya başladı. Müfettişler önce konudan tarafsız olan Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile görüştü. Bu görüşmelerde kimi çalışanlar böyle bir şey görmediğini, kimi ise bir yaşlı kadının geldiğini kahve içildiğini ancak fala bakılmadığını, kimi ise kadının bir erkeğe fal bakarken gördüğünü ancak para verip vermediğini bilmediğini söyledi.

Müfettişler daha sonra topluca fal baktırdığı ileri sürülen çalışanlarla görüştü. Çalışanların bazıları kesinlikle mesai saati içinde fal baktırmadıklarını, kahve bile içmediklerini söylerken, bazıları kahve içtiklerini ancak fala baktırmadıklarını, bazıları ise falcı kadının milli eğitime geldiğini, yardım amaçlı maddi durumu iyi olmadığı için para verildiğini söyledi.

"Fal baktırıldığı iddiasının doğrulandığı kanaatine ulaşılmıştır"

Müfettişler gerekli incelemenin ardından alınan görüşler doğrultusunda şu raporu hazırladı:

"Her ne kadar suçlanan kişiler mesai saatleri içinde fala baktırmadıklarını söylese de, bazı şahitlerin bu kadınların dışarıdan gelen bir kadına kahve falına baktırdıklarına şahit olduklarını beyan etmelerinden, ayrıca dışarıda fal baktığının, falcı kadının milli eğitime geldiğinde birlikte kahve içtikleri, bir keresinde bekleme salonunda bir erkeğe fal bakarken görüldüğünün beyan edilmesi, bir bütün olarak değerlendirildiğinde milli eğitim müdürlüğü personelinin mesai saatleri içerisinde zaman zaman dışarıdan gelen bir kadına fal baktırdığı iddiasının doğrulandığı kanaatine ulaşılmıştır. Doğrulanan bu eylem ile 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre uyarı cezası verilmesine karar verildi" denildi.

Bu arada, milli eğitim çalışanı bir memur da, kurumda mesai saatleri içinde fala baktıran personel hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.