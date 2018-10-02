Milli Eğitim'den Kızılay'a destek

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Türk Kızılayı Adana Şubesi'nin, okullarda kan ve kök hücre bağışı ile Kızılaycılık bilincini geliştirme amaçlı programlar oluşturulması konusunda yapılacak çalışmalara gerekli katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Yönetim Kurulu Üyeleri Veli Kasap, Mahmut Nimet Dalkır, Niyazi Çetinkaya ve Kızılay yöneticileri, bir süre önce göreve başlayan Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında yapılan görüşmede, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Kızılay iş birliğinde okullarda öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile Kızılay Toplum Merkezinde Suriyeli çocuklar ve anneleri için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede, Güney Adana önceliğe alınarak, okullarda kan ve kök hücre bağışı ve Kızılaycılık bilincini geliştirme amaçlı programlar oluşturulması konusunda mutabakata varıldı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Türk Kızılayı Adana Şubesi yöneticileri ile çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, “Türk Kızılayı, geçmişti olduğu gibi kuruluşunun 150. yılında da örnek ve lider sivil toplum kuruluşu olarak, hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalar yapıyor. Çocukların Kızılay'ı tanıması ve bu iyilik hareketinin içerisinde yer alması için eğitim kadrosuyla çalışmaktan memnuniyet duyacağız. Bu kapsamda yapılacak çalışlara gerekli katkıyı sağlayacağız” dedi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da, Durgun'a yeni görevinde başarılar dileyerek, sağlayacakları katkı nedeniyle teşekkür etti.

Kızılay olarak Adana'daki eğitim kurumlarında yaptıkları ve yapacakları çalışmaları önemsediklerini dile getiren Saygılı, “Çünkü çocuklarımızı ülkemizin geleceği olarak görüyoruz. Kendi penceremizden öğrencilere ve velilere aynı anda ulaşarak etkili ve kalıcı sonuçlar aldık. Her yeni öğrenci grubu için bu çalışmaları İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde yürütmek isteriz” ifadelerini kullandı.