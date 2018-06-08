Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Bugün Türkiye 81 milyon nüfusuyla, 28 milyona ulaşmış istihdamıyla, 31 milyon iş gücüyle insan kaynağı anlamında en iyi ülke konumunda” dedi.

Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde organize edilen Milli İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısı, kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye’nin son 16 yılda çalışma hayatında bir başarı hikayesi yazdığını vurgulayarak, “Bugün Türkiye 81 milyon nüfusuyla, 28 milyona ulaşmış istihdamıyla, 31 milyon iş gücüyle insan kaynağı anlamında en iyi ülke konumunda” dedi.

Son 10 senede yaklaşık 7 buçuk milyon istihdam sağlandığını belirten Bakan Sarıeroğlu, “7 buçuk milyon istihdamın yarısından fazlasının kadın olması, bizim açımızdan çok önemli bir durum. Başka ülkelere baktığımız zaman istihdam azalışlarının olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği’nin 510 milyonluk nüfusuna baktığımız zaman, bizim 81 milyon nüfusumuzla Avrupa Birliği ve G20 ülkelerinin performanslarını kıyasladığımızda, güçlü bir istihdam artışı performansını sağlamış durumda olduğumuzu görüyoruz” diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye’nin 7.4’lük bir büyümeye imza attığını ifade ederek, “Şu an dünyanın en çok büyüyen ülkelerinden biriyiz. Kararlı politikalarla, kapsamlı ve sürdürülebilir dengeli büyüme politikalarımızın 2018’de de sürmesi noktasında her türlü önlemimizi aldık. Bu süreç yine güçlü bir şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin, kadın işgücü ve istihdamı ve kadınların iş gücüne katılımını son 10 yılda en fazla arttıran ülke konumunda olduğunu söyleyen Bakan Sarıeroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız, bu sene artı 2 istihdam dedi. İnşallah iş dünyasının tüm temsilcilerine bu süreçte güçlü bir destek vereceğiz. Büyüme performansımızla paralel olarak, bu yılın ilk 2 ayında 1 milyon 210 bin kişiye ek istihdam sağlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise iş adamlarına çağrıda bulunarak, vergi ve prim borçlarını 36 aya kadar taksitlendirdiklerini açıkladı. Vergi borçları peşin ödenirse, hesaplanacak düşük faizin yüzde 90’ı sildiklerini belirten Bakan Ağbal, “Örneğin 1 milyon lira borcunuz var. Bunun birikmiş 700 bin lira da faizi var. 31 Temmuz’a kadar başvurmanız lazım. Başvurudan sona 1 Ekim’e kadar borcunuzu peşin öderseniz, yaklaşık 1 milyon 20 bin lira ödeyip kurtuluyorsunuz. Yani 700 bin liraya yakın faizi siliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ezanın da okunmasıyla iftar yapıldı. Milli İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısı’na TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş katıldı.