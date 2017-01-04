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04 Ocak 2017 16:18

Milli Mücadele’nin başladığı Pozantı’dan aldıkları Türk bayrağını Adana Valisi Demirtaş’a teslim edecekler

Milli Mücadele’nin başladığı Pozantı’dan aldıkları Türk bayrağını Adana Valisi Demirtaş’a teslim edecekler

04 Ocak 2017 16:18

Adanalı bisikletçiler Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Pozantı ilçesine giderek Pozantı Kaymakamlığı’ndan teslim alınan “Atatürk’ün Mücahitlerinden Adana’ya” isimli Türk bayrağını, yarın İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirilecek 5 Ocak törenlerinde Vali Mahmut Demirtaş’a teslim edecekler.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel ve Spor Servisi Şefi Hanifi Altun tarafından sabah erken saatlerinde Pozantı’ya uğurlanan ve antrenörleri Fatih Aydın gözetiminde bisikletleriyle hareket eden Selahattin Tekbaş, Mert Mehmet Çavuş ve Doğukan çağrı Çil adlı bisiklet sporcuları Pozantı Kaymakamlığı’na gittiler.
Burada bisikletçileri karşılayan Pozantı Kaymakamı Taner Tengir tarafından “Atatürk’ün Mücahitlerinden Adana’ya” isimli Türk bayrağını yarın törende verilmek üzere bisikletçilere 3 kez öperek teslim etti.
Türk bayrağını teslim alan bisikletçiler, yarın İstasyon Meydanı önünde gerçekleştirilecek 5 Ocak törenlerinde bayrağı Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a teslim edecekler.



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