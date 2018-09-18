Milyoner hırsız tutuklandı

Adana'da ölen babasından 2017 yılında 2 milyon lira miras kalan genç, atık kağıt toplayıcılığı yaparken 3 araçtan akü çaldığı iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olaylar, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Dolakay Hal Kompleksi içerisinde Fatih Ekin'in kamyonetinden 2 akü, Cumali Pamuk isimli şahsın 1 akü, Masum Dağ'a ait çekicide ise 2 akü çalındı. Şahıslar arabalarının akülerinin olmadığını fark edince Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu. Hırsızlık dedektifleri yapılan başvurular üzerine hale giderek akülerin çalındığı yerde araştırma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık anının güvenlik kamera kayıtlarına ulaşıldı. Polis izlediği güvenlik kamerasında hırsızlığı daha önce de hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan ancak son zamanlarda hırsızlık yapmayan Ziya Gökhan Atalan (21) olduğunu saptadı. Polis şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve atık kağıt toplayarak geçimini sağladığını belirledi. Polis bu tespitlerin ardından zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Polis kısa sürede zanlıyı hırsızlık yaptığı yere yakın bir yerde Yeşiloba Mahallesi'nde yakaladı.

"Babamdan 2 milyon lira kaldı"

Polis zanlıyı yakalayınca uzun süredir hırsızlık yapmadığını neden geri hırsızlık yapmaya başladığını sordu. Zanlının polise babası Ziya Atalan'ın 2007 yılında öldüğünü 2017 yılında babasından kalan arsaların olduğunun ortaya çıktığını ve kendisine 2 milyon lira miras kaldığını ancak o mirası da bitirdiğini söylediği ileri sürüldü. Zanlının yakınlarının da miras kaldığını doğruladığı ancak zanlının mirası 9 ay gibi kısa sürede uyuşturucu kullanarak ve bazı kişilere kaptırarak bitirdiğini söylediği öne sürüldü.

Atalan, poliste ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.