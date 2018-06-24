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24 Haziran 2018 09:02

"Mini Gastrik Bypass Bronz Sertifikasyon" kursu tamamlandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ev sahipliğinde, Bariatrik Metabolik Cerrahi Derneği iş birliğiyle düzenlenen ve obezite cerrahisi alanında dünyada sıklıkla uygulanan Mini Gastrik Bypass Prosedürünü Tıp literatürüne kazandıran Prof.


24 Haziran 2018 09:02

Dr. Robert Rutledge’in de katıldığı “Mini Gastrik Bypass Bronz Sertifikasyon Kursu” sona erdi.


Adana Şehir Hastanesi konferans salonunda 2 gün süren kursta, Mini Gastrik Bypass Prosedürünün standardizayonu, teknik ayrıntılar, peroperatif hasta yönetiminin ele alındığı, teorik ve pratik bilgiler verilmesinin yanı sıra canlı yayın ameliyatlarla vaka sunumları da yapıldı. Dünyada mide küçültme ameliyatını ilk kez yapan Prof. Dr. Robert Rutledge’in de katıldığı ameliyatlarda, doktorlar ameliyathaneye canlı olarak bağlanıp ekibe soru yöneltme imkanı da bulabildiler.


Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahir Özmen, Prof. Dr. Aziz Sümer, Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar, Doç. Dr. Recep Aktimur, Doç. Dr. Tolga Şahin ve Opr. Dr. Murat Üstün’ün yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinden uzmanların katıldığı kursun sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.




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