"Mini Gastrik Bypass Bronz Sertifikasyon" kursu tamamlandı

Dr. Robert Rutledge’in de katıldığı “Mini Gastrik Bypass Bronz Sertifikasyon Kursu” sona erdi.

Adana Şehir Hastanesi konferans salonunda 2 gün süren kursta, Mini Gastrik Bypass Prosedürünün standardizayonu, teknik ayrıntılar, peroperatif hasta yönetiminin ele alındığı, teorik ve pratik bilgiler verilmesinin yanı sıra canlı yayın ameliyatlarla vaka sunumları da yapıldı. Dünyada mide küçültme ameliyatını ilk kez yapan Prof. Dr. Robert Rutledge’in de katıldığı ameliyatlarda, doktorlar ameliyathaneye canlı olarak bağlanıp ekibe soru yöneltme imkanı da bulabildiler.

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahir Özmen, Prof. Dr. Aziz Sümer, Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar, Doç. Dr. Recep Aktimur, Doç. Dr. Tolga Şahin ve Opr. Dr. Murat Üstün’ün yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinden uzmanların katıldığı kursun sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.