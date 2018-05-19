Minik komandolar şov yaptı

Adana’da 99. kez gerçekleştirilen 19 Mayıs kutlamaları, Atatürk Parkı’nda Atatürk anıtı önüne çelenk sunma, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar bando eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adanalıları selamlayarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Ataşbak yaptığı konuşmada, "19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen, aziz milletimizin varlık, yokluk mücadelesinin ilk adımıdır" dedi.

Ataşbak’ın konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan artistik jimnastik, dans ve jimnastik, akrobasi gösterisi, karate ve tekvando branşlarındaki gösteriler ile Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından pandomim gösterisi yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan, komando kamuflajı giyen çocukların yaptığı jimnastik gösterisi büyük beğeni topladı. Yaptıkları gösteriden sonra çocukları yanına çağıran Vali Demirtaş, çocukları tebrik etti.

Uğur Mumcu Meydanı’ndaki törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Ataşbak, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral İsmail Günaydın, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.