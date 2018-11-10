Minik öğrencilerden “Atatürk” sergisi

Sergisi büyük ilgi çekti

Minik öğrencilerin Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım nedeni ile resim öğretmenlerinin gözetiminde yaptıkları kolaj çalışmalarından oluşan resimler ziyaretçilerin büyük ilgisini çekerken Medline Adana Hastanesi yetkilileri, bu tür etkinliklerin öğrencilerin özgüvenlerini kazanmasında büyük etkisi olduğunu belirterek, “Bu gibi sosyal etkinlikler hastalar ve yakınları için de değişiklik yaratarak moral kaynağı oluyor. Bundan sonra da hastanemizde bu gibi değişik aktivitelere elimizden geldiği ölçüde destek vermeye devam edeceğiz” dediler.