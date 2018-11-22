Minik öğrencilerden okul ekonomisine katkı

Adana'da ana sınıfı öğrencileri kendi yaptıkları el işi ve evden getirdikleri meyveleri satarak okul ekonomisine katkıda bulundu.

Celalettin Sayhan İlköğretim Okulu ana sınıfı öğretmen ve öğrencileri tarafından kermes düzenlendi. Kermeste öğrencilerin kendi el emeği göz nuruyla yaptığı hediyelik eşyalar ile evlerinden getirdikleri yiyecekler satışa sunuldu. Öğrenciler kendileri ellerine aldıkları fiyat dövizleriyle satış yaparak okul ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.