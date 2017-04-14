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14 Nisan 2017 11:11

Minik öğrencilere özel trafik eğitimi

Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören minikler, gelecekte iyi birer sürücü olmak üzere aldıkları eğitimi başarıyla tamamladı.

Minik öğrencilere özel trafik eğitimi

14 Nisan 2017 11:11


Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören minikler, Trafik Eğitim Geliştirme Merkezi (TEGEM) kapsamında faaliyet gösteren ve “trafik canavarları”na karşı “trafik melekleri” oluşturulması amacıyla geliştirilen Trafik Melekleri tesislerinde ikinci aşama kursa katılarak sertifika aldı.


80 civarında Gündüz Bakımevi öğrencisinin ziyaretinde, minikler temel trafik kurallarını öğrendi. Akülü arabalarla, çocuklar için özel oluşturulan platformlarda trafik sürüş eğitimi de alan minikler, gelecekte sabırlı ve güvenli araç kullanan sürücüler olma yolunda önemli bir adım attı.


İlk trafik kursunu başarıyla tamamlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencileri, başarıyla geride bıraktıkları birinci aşama kursun ardından, ikinci aşamayı da geride bırakarak sertifikalarını aldılar.


Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakım Evi yetkilileri, bünyelerinde eğitim gören çocukların gelecekte iyi birer sürücü olmalarına katkı koymak ve bu konuda eğitime şimdiden başlamak amacıyla Trafik Melekleri tesisini ziyaret ettiklerini ve eğitime katıldıklarını ifade ettiler.




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