Minikler kendi robotlarını tasarlayacak

Çukurova Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Derneği (ÇUBITED) destekli Maker Atölyesi, Adana Optimum AVM’de her hafta sonu minik misafirlerini konuk ediyor. Makey Makey & Mbot & 3D Çizim etkinliğinde yeteneklerini keşfeden 7- 15 yaş grubundaki çocuklar; hayal dünyalarında kurguladıklarını el becerileriyle bütünleştirerek gerçeğe dönüştürüyor ve hayal dünyalarının sınırlarını genişletiyorlar.

Alışveriş merkezinin, çocukların “analitik düşünme ve problem çözebilme, eleştirel düşünme, sorgulama, üretkenlik ve inovasyon, birlikte çalışma ve uyum, tasarım odaklı düşünme ve girişimcilik” ruhlarını keşfetmelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği atölye geleceğin bilim insanlarına çalışma alanı oluşturuyor.

Atölyeye katılan çocuklar, hem eğleniyor hem de içlerindeki yetenekleri keşfetme imkanı buluyorlar.