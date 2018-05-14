Minikler "Türkiyem Gösterisi"yle coşturdu

Türkiye’nin 7 bölgesini şarkılarıyla, danslarıyla, renkli kostümleriyle yansıtan minikler, büyük beğeni topladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi’nin 156 öğrencisi, Yılsonu Türkiyem Gösterisi’ni Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, belediye bürokratları ve öğrenci velilerinin izlediği gösteride 3-6 yaş arasındaki çocuklar, Türkiye’nin 7 bölgesini şarkılarıyla, danslarıyla, renkli kostümleriyle sahneye taşıdı. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Çince şarkıları başarıyla seslendiren minikler, folklor gösterilerinde de kendilerini izlemeye gelen anne ve babalarından alkışlar aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile birlikte kamu çalışanları ve sivil vatandaşların çocuklarına kreş hizmeti ve eğitimi veren Gündüz Çocuk Bakımevi’nin etkinliğinde rol olan minikler, gösterinin finalinde 10. Yıl Marşı’nı davetlilerle hep birlikte söyledi. Anneler Günü dolayısıyla da anlamlı şarkılar söyleyen minikler, annelerine karanfiller hediye ederek, duygu dolu anlar yaşattı.