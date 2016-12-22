Minikler yılbaşı süslerini hazırladı

Adana Optimum AVM, minik ziyaretçilerine kendi yılbaşı süslerini hazırlamaları için kar küresi ve magnet yapımını öğretti.

Yeni yıla girerken çeşitli etkinlikler organize eden Adana Optimum’un Çocuk Kulübü bu kez minikler için yılbaşının geleneksel süsü olan kar küresi ve magnet yapım atölyesi düzenledi. Atölye çalışmalarına katılan çocuklar, Noel Baba ve Noel Anne eşliğinde kendi kar kürelerini ve magnetlerini hazırladı. Yılbaşı süslerini kendileri yapan minikler, atölyenin ardından da Noel Baba ve Noel Anne ile birlikte oyunlar oynayıp sohbet ederek, eğlencenin tadını çıkarttı.