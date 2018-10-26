Miniklerden Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Adana'nın Seyhan ilçesinde Gürselpaşa ve Tellidere mahallerinde bulunan kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Velilerin de ilgi gösterdiği kutlama programına Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da eşi Nuray Karalar ile birlikte katıldı.

Törende konuşan Başkan Karalar, cumhuriyet kazanımların önemine vurgu yaparak, “Ramazan ve Kurban bayramlarından sonraki en önemli bayramımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Bugünlere ülkemiz çok kolay gelmedi ve bu ülke çok kolayda kurulmadı. Sahip olduklarımızın kıymetini bazen bilemiyoruz. O kadar kötü koşullar içerisinde, zorluklarla bu ülke kuruldu ki o günler anlatılmakla olmaz yaşamak lazım. Biz gerçeklerimizi, atalarımızı inkar edemeyiz ama Osmanlı'nın son dönemi düşmanların işgal ettiği bir ülkeydi. Vergileri dahi Osmanlı toplayamıyordu. Mustafa Kemal Atatürk, insanlarımıza güvenerek yola çıktı. Bu milleti esaretten kurtararak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetmesidir. Cumhuriyet yönetiminde bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptir. Çağdaş, uygar ülke olma yolunda laik, demokratik Cumhuriyet, bize ulus olma bilincini kazandırmıştır. Bizlerin yolu; aydınlık Türkiye yolu olacaktır ve Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Zeydan Karalar eşi Nuray Karlar ile birlikte minik öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi.