Miniklere çevre koruma eğitimi

Büyükşehir Belediyesi’nin daha temiz ve yaşanabilir bir kent için ‘Adana Evimiz Gibi Tertemiz” sloganıyla yürüttüğü bilinçlendirme kampanyası kapsamında anaokulu öğrencilerine eğitim verildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Çocuk ve Bakımevi’nde eğitim gören 3-6 yaş arasındaki minikler, atık pillerin, atık yağların ve ambalaj atıklarının evsel atıklarla bir arada çöpe atılmaması gerektiğini öğrendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nda görevli çevre mühendisleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet yürüten Gündüz Çocuk Bakımevi’ne konuk oldu. Atık pil ve atık plastik kutularının hangi amaçla, nasıl kullanıldığını gösteren çevre mühendisleri, çevreye zararlı atıkların toprak ve suyu kirletmeden toplanması ve uygun şartlarda bertaraf edilmesi konularında yarının büyüklerini bilinçlendirdi. Çevre bilinci eğitimine yönelik boyama kitapları ve ipli çöp poşetlerinin hediye edildiği etkinlikte, minikler çevre koruma eğitimiyle ilgili çizgi filmi de ilgiyle izledi.