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03 Temmuz 2017 13:50

Miraç Çağrı Aktaş okurlarıyla buluştu

Türk edebiyatının genç yazarlarından Miraç Çağrı Aktaş, imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Miraç Çağrı Aktaş okurlarıyla buluştu

03 Temmuz 2017 13:50

Son kitabı “Sen 17 Yaşımsın” ile 340 bin satış rakamına ulaşan genç yazar kitabını imzaladı.


Edebiyat dünyasının yeni nesil romantizm ekolü 22 yaşındaki Miraç Çağrı Aktaş, Adana Optimum Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen gerçekleştirilen imza günü etkinliğinde Adanalı okurları ile buluştu. “Bana Seni Seviyorum Deme” serisiyle yakaladığı başarıyı, “Sen 17 Yaşımsın” isimli eseri ile devam ettiren genç yazar, okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Aktaş’ın okurları, yazardan imza alabilmek için sıra beklemek zorunda kaldı. Kitaplarını imzalatanlar, sohbet etme fırsatı yakaladıkları genç yazarla fotoğraf çektirdi.


Yaklaşık 5 yıl önce başladığı yazarlık hayatında; “Bana Seni Seviyorum Deme Sev”, “Bana Seni Seviyorum Deme Hissettir” ve “Bana Seni Seviyorum Deme Evlen Benimle”den oluşan serinin ardından “Sen 17 Yaşımsın” isimli kitabını yayınlayan Miraç Çağrı Aktaş, okurları ile buluşmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Son kitabı 8. baskıda 340 bin satış rakamına ulaşan Aktaş, “İmza günlerini çok seviyorum. Okurlarımla buluşmak bana mutluluk veriyor. Adana’yı da bayağıdır erteliyorduk. Bugüne nasip oldu. Çok büyük bir kalabalık karşıladı bizi. Ortam çok güzel ve mükemmeldi. Adana’yı en yakın zamanda tekrar ziyaret etmeyi düşünüyoruz” dedi.




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