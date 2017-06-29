Miraç Çağrı Aktaş okurlarıyla buluşuyor

“Bana Seni Seviyorum Deme” serisiyle okurların dikkatini çeken genç yazar, Adana Optimum Alışveriş Merkezi’nde saat 13.00’da başlayacak etkinlikte, seride yer alan kitapların yanı sıra son eseri “Sen On Yedi Yaşımsın”ı Adanalı okurları için imzalayacak.

16 yaşında yazmaya başlayan ve "Bana Seni Seviyorum Deme Sev" kitabı ile yakaladığı başarıyı “Bana Seni Seviyorum Deme Sev”, “Bana Seni Seviyorum Deme Hissettir”, “Bana Seni Seviyorum Deme Evlen Benimle” ve “Sen On Yedi Yaşımsın” ile devam ettiren Miraç Çağrı Aktaş, en iyi terapinin yazmak olduğunu belirtiyor.