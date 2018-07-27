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27 Temmuz 2018 10:48

"Mırmır"ı gören köpekler yolunu değiştiriyor

Adana’da bir taksici tarafından bakılan ve kendi bölgesini koruyan sokak kedisi "Mırmır" çevreden geçen köpeklerin korkulu rüyası oldu.


27 Temmuz 2018 10:48


Sosyal medyada yayılan kedinin köpeğe saldırma videosunun ardından ‘Mırmır’ adeta bir fenomen haline geldi. Adana’nın en işlek bulvarlarından birince taksici Ferhat Aktaş, ismini ‘Mırmır’ koyduğu sokak kedisini 1 yıldır besliyor. Aktaş, ”İnsanlarla arası çok iyi ama bazı köpekleri görünce agresif oluyor bir anda. Biz bunu burada sosis ve salam ile besliyoruz. Bizim ailemizin bir parçası oldu” dedi.


Mırmır’ın köpeklerin kendi bulunduğu alandan dahi geçmesini istemediğini belirten Aktaş, ”Çok kıskanç, kendi alanını koruyor. Artık köpek besleyen komşularımız bile buradan geçmek istemiyor çünkü bizim kedi saldırıyor. Mahallenin köpekleri bu yolu kullanmaz oldu. Köpekler karşı yoldan geçiyorlar. Çünkü Mırmır onlara izin vermiyor. O yüzden köpekler başka yerden geçip gidiyor. Çok kıskanç bir kedi, kendi yerini savunuyor. Bu yüzden dışardan gelen köpeklere agresif davranıyor. Önceden sokak hayvanları burada rahatlıkla gezebiliyordu, ancak Mırmır buraya geldikten sonra hiçbir hayvanı burada barındırmadı. Bölgeyi tamamen sahiplendi” şeklinde konuştu




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