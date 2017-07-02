MİSİAD Adana Şubesi’nin açılışı için Adana’ya gelen Öncel, açılış öncesi bir otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öncel, Türkiye genelinde 64 ilde teşkilatlanmayı tamamladıklarını, Avrupa’da 24 ülkede teşkilatlandıklarını, yakın zamanda Katar’da da bir şube açacaklarını söyledi. Öncel, MİSİAD’ın Türkiye’nin dünyaya açılan milli gücü olduğunu belirterek yeni sivil toplum örgütünün amacını söyle açıkladı:

"MİSİAD günlük politik faaliyetlerden uzaktır. Yani MİSİAD, bir yandan içinde AK Parti’li, CHP’li, MHP’li barındırır. Diğer yandan MİSİAD AK Parti’li, MHP’li, CHP’li değildir. MİSİAD, memleket aşkımızın, devlet sevdamızın, hizmet tutkumuzun yansımasıdır. MİSİAD, ’ahde vefa’ duygusunu temel alır. Vefa vatan aşkından sonraki bizim en güçlü duygumuzdur. Coğrafya, ırk, din, eğitim, yetişme tarzı değil, temel kabullerimiz bizi bir araya getirmiştir. Bu işin temeli, kenetlenmişliğe, inanmışlığa ve kardeşliğe dayanır. Çağrımız, birlik ve beraberlik içinde olmak, derdimiz, parti, memleket, anlayış farkı gözetmeden vatanımıza, devletimize ve milletimize hizmet etmektir. Prensibimiz, kardeşçe ve dürüstçe yan yana gelmektir. En başında kendimizi tarif ettiğimiz gibi ahilik yolunda yürümektir. Bunun dışında ön koşulumuz da, hiçbir kaygımız da yoktur. Birleştirici, bütünleştirici, kucaklayan, mütevazi, birbirinin eksiğini kapamaya, sevincini paylaşmaya adanmışların ortaklığıdır."

Öncel, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Öncel, bir basın mensubunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı "adalet" yürüyüşü hakkında görüşlerini sorması üzerine, "Gerçek adalet için hepimizin yürümesi lazım. Keşke bir milletvekili için değil de Türk milleti için yürüseydi daha uygun olurdu" diye yanıt verdi.