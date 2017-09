Mısırda hasat bitti, fiyat açıklanmadı

Doğan, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 6 milyon tonu aşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini karşılayan Adana’da, ağustos ayının ilk haftası başlayan birinci ürün mısır hasadının, eylül ayı başlarında sona erdiğini ifade etti.

“Süre çiftçi aleyhine işliyor”

Mısır üreticisinin 2017 yılı hasat dönemini fiyat belirsizliği ile geçirdiğini kaydeden Doğan, fiyatın açıklanmamasının üreticileri mağdur ettiğini belirtti. Geciken her günün üretici aleyhine işlediğini vurgulayan Doğan, “Çukurova’da birinci ürün mısır hasadı tamamlandı. Çiftçi ürününü tüccara, lisanslı depolara ve TMO’ya teslim etti. Çukurova’da hasat biteli 20 gün oldu ama halen ortada fiyat yok. Mısır fiyatları hiç bu kadar geç kalmamıştı. Üreticiler her gün bizleri arıyor, fiyatın ne zaman açıklanacağını soruyor. Üreticinin artık bekleyecek gücü kalmadı. Daha fazla mağduriyet yaşanmaması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bir an önce mısır fiyatını açıklamasını bekliyoruz” dedi.

“Borç erteleme kararnamesi de geç kaldı”

Çiftçinin bir başka beklentisine daha dikkati çeken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çeşitli afetlerden dolayı ürünleri yüzde 30 ve üzeri oranda zarar gören, bu zararları Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerince tespit edilen üreticilerin Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarının ertelenmesi ile ilgili kararnamenin de bir an önce çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl 9 Eylül tarihinde yayınlanan kararnamenin bu yıl halen yayınlanmadığına işaret eden Doğan, şöyle devam etti:

“Üreticilerimiz, Ziraat Bankası’ndan krediyi Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ile kullanabiliyor. ÇKS başvuruları ise her yıl bir önceki yılın eylül ayında başlıyor ve aynı yılın 30 Haziran tarihine kadar devam ediyor. Afet nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilerimiz ÇKS kayıtlarını yaptırdı, borç ertelemesine gidecek ama kararname henüz yayınlanmadığı için işlem yaptıramıyor. Kredi vadesi çoğunlukla bir yıl olduğundan, kararnamenin yayınlanmadığı her gün üreticiye zarar veriyor.”

Üreticinin daha fazla mağduriyet yaşamaması için kararnamenin bir an önce çıkarılması konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına çağrıda bulunan Doğan, bu yıl Adana ve çevresinde yaşanan aşırı poyrazdan dolayı büyük zarar gören karpuz, kavun ve domates gibi ürünlerin de borç ertelemesi kapsamına alınmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.