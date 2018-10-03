Misis gün yüzüne çıkıyor

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Roma, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü Misis'teki arkeolojik kazılar devam ediyor. Yılda 2 dönem ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde devam eden kazılarda geçmişe ışık tutacak önemli eserler ve yapılar gün yüzüne çıkarılacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bölgede bulunan tarihi yapıların özgün yapısına kavuşturulacağını belirterek, "Misiste arkeolojik kazılar 2012 yılından bu yana Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Roma İtalyan Uluslararası Araştırma Merkezi ve Pisa Üniversitesi işbirliğinde devam ediyor. Bunun yanı sıra Roma dönemine ait 2 adet su değirmeni, kervansaray restorasyonu çalışmaları da devam ediyor. Kazılarda elde edilen bulgulara göre Misis 7 bin yıllık geçmişi olan bir yer. Arkeolojik kazılar devam ettikçe tarihe ışık tutacak çok önemli eserlerin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Devam eden kazıların yanı sıra kervansaray restorasyonu çalışmalarının tamamlanmasıyla bölge önemli bir turizm merkezine kavuşmuş olacak. İşlevsel değerini geçen zaman içerisinde yitiren ve bu nedenle yok olmaya yüz tutan su değirmenlerini, otantik yapısıyla toplum hayatına tekrar kazandıracağız" dedi.

Kazıların uzman ekiplerin kontrolünde sürdüğünü belirten Başkan Çelikcan, "İtalya Roma Ulusal Araştırma Konseyi Prof. Dr. Anna Lucia D'Agata, Pisa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri'nin yanı sıra restaretör, arkeolog, sanat tarihçisi,filolog, heykeltıraş, ressam, topograf, fotoğraf sanatçısı ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla devam ediyor. Kazılardan çıkarılan bütün parçalar çok yönlü olarak araştırılıp yetkililere teslim ediliyor" diye konuştu.

"Ölümsüzlük Şehri Misis Projesi"nin ödüllü bir proje olduğunu belirten Başkan Çelikcan Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışmalarında 'Proje Yarışmasında' 2014 yılında birincilik, 'Uygulama Kategorisinde' ise 2016 yılında 'Süreklilik Ödülü', 2017 ve 2018 yıllarında ise 'Başarı Ödülüne' layık görüldükledini 2018 Yılı 'Başarı Ödülünü' ise 14-17 Kasım 2018 tarihleri arasında alacaklarını kaydetti.