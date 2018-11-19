Tarihi Kentler Birliği, Adana'da 2012 yılından bu yana kazı ve restorasyon çalışmaları devam eden Misis'e Başarı Ödülü verdi.

Başarı ödülü Antalya'da düzenlenen törenle verildi. Ödülü Yüreğir Belediyesi adına Kentsel Tasarım Müdürü Mehmet Ali Sakallı'ya Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç takdim etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Misis'in daha önce de ödüller aldığını belirterek, "Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışmalarında Proje Yarışmasında 2014 yılında birincilik, Uygulama Kategorisinde ise 2016 yılında Süreklilik Ödülü, 2017 başarı ödülüne layık görüldük" dedi.

Alınan ödüllerin kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Çelikcan, "Misis bölgemizin önemli bir turizm merkezi olma yolunda. Çalışmalar tarihi dokuların özgün yapısı korunarak büyük bir titizlikle devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge önemli bir turizm merkezi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Misis'te bulunan tüm tarihi yapıların özgün haline kavuşturulacağını vurgulayan Başkan Çelikcan, ''Misis'te arkeolojik kazılar 2012 yılından bu yana Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Roma İtalyan Uluslararası Araştırma Merkezi ve Pisa Üniversitesi işbirliğinde devam ediyor. Bunun yanı sıra Roma dönemine ait 2 adet su değirmeni, kervansaray restorasyonu çalışmaları da devam ediyor. Kazılarda elde edilen bulgulara göre Misis 7 bin yıllık geçmişi olan bir yer. Arkeolojik kazılar devam ettikçe tarihe ışık tutacak çok önemli eserlerin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Devam eden kazıların yanı sıra kervansaray restorasyonu çalışmalarının tamamlanmasıyla bölge önemli bir turizm merkezine kavuşmuş olacak. İşlevsel değerini geçen zaman içerisinde yitiren ve bu nedenle yok olmaya yüz tutan su değirmenlerini, otantik yapısıyla toplum hayatına tekrar kazandıracağız'' diye konuştu.

Kazıların uzman ekiplerin kontrolünde sürdüğünü belirten Başkan Çelikcan, "İtalya Roma Ulusal Araştırma Konseyi Prof. Dr. Anna Lucia D'Agata, Pisa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri'nin yanı sıra restoretör, arkeolog, sanat tarihçisi, filolog, heykeltıraş, ressam, topograf, fotoğraf sanatçısı ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla devam ediyor. Kazılardan çıkarılan bütün parçalar çok yönlü olarak araştırılıp yetkililere teslim ediliyor" dedi.