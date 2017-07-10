Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 03:34

Mobilya atölyesi kül oldu

Adana’da, bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Mobilya atölyesi kül oldu

10 Temmuz 2017 03:34

Yangında can kaybı olmazken, maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi.


Yangın, Yüreğir İlçesi Güzelevler Mahallesi 2043 sokakta bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı mobilya atölyesinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışması sonucunda yangın tamamen söndürüldü.


Çevredeki vatandaşların içeride bekçinin kaldığını söylemesi üzerine, itfaiye ekipleri içeride atölyenin bekçisini aradı, ancak bekçinin atölyede olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Mobilya


atölyesinin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:21
  • Öğle :12:55
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:08
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!