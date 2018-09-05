Modern zamanların zor hastalığı: "Fibromiyalji"

Süleyman Tatlı, kas-iskelet sisteminde oluşan ve uzun süreler etkili olabilen bir hastalık olarak tanımlanan fibromiyaljinin çoğunlukla 25-55 yaşları arasında özellikle kadınlarda daha sık olmakla birlikte erkeklerde ve hatta çocukluk döneminde görülebildiğini söyledi.

Dr. Süleyman Tatlı, yaptığı açıklamada fibromiyaljinin yaygın kas ağrıları, yorgunluk, halsizlik, bitkin olma durumu, uykuda düzensizlikler gibi çeşitli problemleri de beraberinde getirdiğini belirterek, "Vücudun bazı hassas noktalarında karakterize olan fibromiyaljinin sebebinin henüz çok net bilinmemekle birlikte stres düzeyi ile yakın ilişki içerisinde olduğu düşünülüyor. Hastalığın tedavisinde stres ile baş etme yöntemleri etkili oluyor" dedi.

"Ağrılar yaşam kalitesini düşürüyor"

Ağrı ve yaygın hassasiyet hissinin hastaların en sık yakınmaları arasında olduğunu söyleyen Dr. Süleyman Tatlı, “Ağrılar sıklıkla hastalarda vücudun daha çok kullanılan bel ve boyun bölgesinde yoğun bir şekilde hissedilir. Omuz, dirsek, diz ve ellerde de ağrı olabilir. Hastalar vücudunun bir tarafının diğer taraftan daha çok ağrıdığını ifade ederler. El ve ayaklarının şiş olduğundan yakınırlar. Ancak muayenede çoğunlukla şişlik saptanamaz. Uyku bozukluğu, sabahları yorgun kalkma, karın ve göğüs ağrısı, ellerde uyuşma, kabızlık, ishal, mide ağrısı, adet dönemlerinde ağrı, nefes almada zorlanma ve çok çabuk sinirlenme gibi bulgular da hastalığa eşlik eder. Hastaların yarısında gerilim tipi baş ağrısı vardır. Sık idrara çıkma ve acil idrar yapma isteği de sık görülen şikayetlerdendir. Çene eklemi ağrıları, kramplar ve kulak çınlamaları, hatta baş dönmeleri bile olabilir” diye konuştu.

Tanı koymak için birçok tetkik gerekiyor

Fibromiyalji teşhisinin konulmasının çok da kolay olmadığını, çünkü hastalığa özgü herhangi bir laboratuvar ya da radyolojik test bulunmadığını vurgulayan Dr. Tatlı, hastalığın tespiti için pek çok tetkik yapılmasının gerekebileceğini ifade etti. Tatlı, “Yapılan tetkikler, altta yatan bir hastalık yoksa genellikle normal sonuç verir. En az 3 aydır devam eden yaygın ağrı olması ve vücudun belli bölgelerine, ki bunlar önceden tanımlanmış 18 hassas noktadır, bası uygulandığında bunlardan 11’inde ağrının tespit edilmesi tanı konulmasına yardımcı olur” dedi.

Başka hastalıklara kapı açıyor

Fibromiyalji sendromumun sakatlık sebebi veya hayatı tehdit eden bir hastalık olmadığını ancak başka hastalıklara kapı aralamasının ve yaşam kalitesini düşürmesinin tedaviyi zorunlu kıldığını anlatan Dr. Süleyman Tatlı, “Tedavide kullanılan ilaçlar, ağrıyı azaltmak, yorgunluğu gidermek, uykuyu düzenlemek ve depresyonu tedavi etmek amacıyla kullanılır. Bunların dışında hassas noktalar üzerine lokal enjeksiyonlar da uygulanabilir” şeklinde konuştu.

Fizik tedavi olumlu sonuç veriyor

Fizik tedavi uygulamalarında ise manuel terapi, kuru iğne, sıcak uygulama ve masaj ile yüz güldürücü sonuçlar alınabildiğini söyleyen Dr. Tatlı, “Fibromiyalji tedavisinde özellikle aktif olarak spor yapmak hastalığın tedavisinde ve tekrar oluşumunun önlenmesinde etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Bunun dışında tatile çıkarak stres yaratan ortamlardan uzaklaşmak ve kaplıca kürleri de oldukça yararlı olabilmekte” dedi.