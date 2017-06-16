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16 Haziran 2017 12:07

Mont giyip kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı

Adana’da yaz günü mont giyen ve hamile olduğunu söyleyen kadının üzerinden 3 kilo esrar ve 973 adet uyuşturucu hap çıktı.

Mont giyip kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı

16 Haziran 2017 12:07


Edinilen bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi’ndeki Merkez Otogar’da gezen ve sıcak havaya rağmen üzerinde mont olan bir kadın ile yanındaki şahıs polisin dikkatini çekti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı asayiş ve otogar polisi, şüpheli kadın ile yanındaki erkeği durdurdu. Polisin "Hava çok sıcak neden mont giyiyorsun?" sorusu üzerine Suriyeli olduğunu söyleyen kadın, Türk vatandaşı olduğu ortaya çıkınca da, "Hamileyim, bebek üşüyüp hastalanmasın diye mont giydim" dedi. İsminin Sena D. (32) olduğu belirlenen kadın ve Suriye uyruklu Muhammet Alhajamın gözaltına alındı. Olay yerine çağrılan kadın polis, hamile olduğunu söyleyen kadının üzerinde arama yaptı. Aramada kadınının bel ve karın bölgesinde paketler halinde sarılmış 3 kilo kubar esrar ve 793 adet uyuşturucu hap bulundu. Sena D. ve Muhammet Alhajamın polis merkezine götürüldü.




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