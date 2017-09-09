Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Fehmi Özel Türkay Caddesi kanal boyu üzerinde meydana geldi. Tarık Akan’ın (19) kullandığı 01 RZ 629 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Ali T.’nin (49) kullandığı 01 HC 334 plakalı otomobil çarpıştı. Motosikletin otomobilin sağ kapısına çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Akan aracından fırlayarak yolun ortasına düştü. Ağır yaralı olan sürücüye olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri yolu kontrollü olarak trafiğe bir süre kapattı.

Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza sonrası otomobil sürücüsü Ali T. de polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Polisin kaza ile ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.