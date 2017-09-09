Diğer
Kategoriler
09 Eylül 2017 19:14

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

09 Eylül 2017 19:14


Edinilen bilgiye göre kaza, Fehmi Özel Türkay Caddesi kanal boyu üzerinde meydana geldi. Tarık Akan’ın (19) kullandığı 01 RZ 629 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Ali T.’nin (49) kullandığı 01 HC 334 plakalı otomobil çarpıştı. Motosikletin otomobilin sağ kapısına çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Akan aracından fırlayarak yolun ortasına düştü. Ağır yaralı olan sürücüye olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri yolu kontrollü olarak trafiğe bir süre kapattı.


Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza sonrası otomobil sürücüsü Ali T. de polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.


Polisin kaza ile ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç