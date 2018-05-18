Motosiklet kazasında ölen çiftin cenazeleri ailesine teslim edildi

Kaza, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Haşım Dalgıç Bulvarı’nda dün 18.00 sularında meydana geldi. Mahmut Kural, kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eşi Havva Kural ile birlikte sulama kanalına düştü. Çift, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ölen karı kocanın cenazelerini teslim almak için çok sayıda yakını Adana Adli Tıp Morgu’na geldi. 3 çocukları bulunan çiftin yakınları cenazeleri alırken gözyaşlarına boğuldu.
Cenazeler yapılan otopsilerinin ardından Doğankent Mezarlığı’nda defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.