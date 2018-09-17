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Motosiklete tutunarak okula gitti

Adana’da motosiklete tutunarak okula giden patenli öğrenci görenleri şaşırttı.

Adana'da motosiklete tutunarak okula giden patenli öğrenci görenleri şaşırttı.


Okulların açıldığı ilk günde trafikte de yoğunluk yaşandı. Çantasını sırtına asıp paten ile okula giden bir öğrenci de dikkat çekti. Öğrenci bir süre Adana'da trafiğin en işlek olduğu Atatürk Caddesi'nde patenle ilerledi. Patenli öğrenci daha sonra önünde giden motosiklete tutundu. Öğrenci, tehlikeye aldırmadan motosiklete tutunarak uzun süre yoluna devam etti. Patenli öğrenciye gören sürücüler ise şaşkın gözlerle onu izledi.

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