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18 Eylül 2017 09:51

Motosikletliyi demir çubukla darp edip parasını gasp eden zanlı tutuklandı

Adana’da kırmızı ışıkta duran motosiklet sürücüsünü para vermediği için demir çubukla darp edip 150 lira parasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Motosikletliyi demir çubukla darp edip parasını gasp eden zanlı tutuklandı

18 Eylül 2017 09:51


Olay, Seyhan ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda seyir halinde olan Onur Özgür (28), Adana Merkez Otogarı civarındaki kavşakta beklemeye başladı. Bu esnada elinde demir çubuk olan bir şahıs yanına yaklaşıp, “Bana para ver” dedi. Neye uğradığını şaşıran Özgür, “Ne parası” diye sorduğunda aynı şahıs, “Ekmek parası vereceksin” diye tehdit etti. Parası olmadığını söyleyen Özgür, motosikletiyle olay yerinden uzaklaşmak istedi, ancak zanlı, önce gencin suratına yumrukla vurdu, ardından da elindeki demir çubukla şahsın kafasına vurmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, olaya müdahale edip, Özgür’ü kurtardı. Zanlı da yaşanan kargaşadan faydalanıp kaçtı. Aldığı darbeler sonucu bilincini kaybeden Onur Özgür, ambulansla Adana Sağlık Bilimleri Numune Uygulama Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Özgür, hastanede tedavi edildikten sonra kendine geldiğinde cebindeki 150 liranın olmadığını gördü. Yaşadıklarını polise anlatan gencin ifadesi üzerine soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, saldırganın Uğur Özdemir olduğunu belirledi. Zanlı, 19 Mayıs Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, ‘nitelikli yağma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özgür de hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.




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