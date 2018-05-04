Mücevher fuarına yoğun ilgi

Çukurova Altın, Mücevher, Gümüş Fuarı açıldı. Açılışa katılan protokol üyeleri ve ziyaretçiler sergilenen mücevherlere yoğun ilgi gösterdi.

Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde yer alan 14. Çukurova Altın, Mücevher, Gümüş Fuarı, Vali Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu kent protokolünün katılımıyla açıldı.

Fuarın açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, fuarın Adana erkeklerine masraf çıkartacağını belirterek, “Muhakkak ki bu güzel işlenmiş altın başta olmak üzere gümüş ve sevilen taşlar insanları cezbedecek. Zaten ekonomi paranın hareket etmesidir. İnşallah para cepten cebe geçer. Harcandığı zaman para kaybı olmuyor” ifadelerini kullandı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise fuarın geleneksel hale getirilmesinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Sektörün geliştiğini, ihracatın ve ithalatın arttığını görüyoruz ama ciddi anlamda döviz geliri elde ettiğimizi görüyorum. Adana’mızın Ortadoğu ülkelerine ciddi bir ihracat yaptığını görüyorum. Bugün bakıyorum ki altın işlemede dünyada ikinci sıradayız. Bu çok memnuniyet verici bir şey. Demek ki altınla uğraşmak ekonomiye çok ciddi katkı sağlıyor.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve fuar ziyaretçileri stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Üzerinde 400 bin lira değerinde Hint işlemeli altın aksesuarlarla dikkat çeken Ukraynalı model Diana Osypenko ise fuar ortamını, “Harika, efsane, şahane” sözleriyle tanımladı. Üzerindeki altının 22 ayar olduğunu söyleyen genç model, “İlgi bayağı iyi. Çok insan geliyor. Yoğunluk var. Geçen hafta Diyarbakır fuarındaydık. Oraya göre burası daha kalabalık” dedi.

Protokol üyeleri ve ziyaretçiler, sergilenen mücevherlere yoğun ilgi gösterdi.

Fuar, bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.