Müebbet hapis cezası verilen gösterici polise böyle ateş etmiş

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ahmet Çiray’a, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Ayrıca heyet, hükümlüye, "4 polis memurunu öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 10 yıl 10 ay, "Toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etmekten" 5 ay, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahla katılmaktan" 5 ay, "Kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 18 ay 22 gün, "Silah bulundurmaktan" ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 14 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verilmiş ve dün yakalanan hükümlü cezaevine gönderilmişti.

Çiray’ın korsan gösteriler sırasında ara sokaktan polislere ateş açma anının da saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde Ahmet Çiray, ara sokakta polise doğru bakıp, elini beline attıktan sonra duvarın arkasına saklanıp ateş ediyor.