Müftülük’ten Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Programı

Müftülük binası önünde gerçekleşen iftar programına Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, İlçe Tarım Müdürü Bülent Tanrıverdi, Nüfus Müdürü Hasan Asker ile İl Müftü Yardımcısı Selami Bayrakçı, Şehit Aileleri ile Gaziler ve yakınları katıldılar. Program öncesi Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve Müftü Vekili Mahmut Uzun tüm masaları gezerek iftar programına katılan şehit yakınları ve gazilere hayırlı ramazanlar dileğinde bulundu.

Kozan İlçe Müftü Vekili Mahmut Uzun’un selamlama konuşması ile iftar programı başladı. Müftü Vekili Uzun, “Ramazan ayı ki ibadetlerimizin diğer zamanlara göre daha da arttığı, nefislerimizin biraz daha terbiye olduğu, günah işleme ve suç işleme oranının daha da azaldığı Ramazan ayınız hayırlı olsun. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız Ramazan Ayı Temasını israf olarak belirlemiştir. Cenabı Mevla Kuran -ı Kerim’de “Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz, çünkü Allah israf edenleri sevmez” buyuruyor. Günümüz insanı olarak bizlere düşen görev Allah’ın sevmediği insanlardan olmamak için hayatımızın her alanındaki israfı kaldırmak ve bu alanda etrafımıza da teşvikte bulunmak olmaktır. Peygamber Efendimizin “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş ayı olarak buyurduğu Ramazan Ayı’nın bizlere, İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından ezanın okunması ile oruçlar açıldı. İftar sonrası İl Müftü Yardımcısı Selami Bayrakçı’da tüm şehitlerimizin ve geçmişlerimizin ruhlarına dualar etti.