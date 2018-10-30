"Muğam Sırları" Adana'da

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bu yıl 5'incisini düzenlediği Şehir Tiyatroları Buluşması'nda Kazakistan Kuddus Kujyamırov Uygur Akademik Müzikal Komedi Devlet Tiyatrosu “Muğam Sırları” adlı oyunla sahne aldı.

Sanatçılar, Yalkunjan Şamiyev'in yazdığı Muğam Sırları adlı oyunu sahnelerken, renkli kostümleri ve uyumlu danslarıyla göz doldurdu. Uygur halk müziği olan muğamdan seçkiler sunan Kuddus Kujyamırov Uygur Akademik Müzikal Komedi Devlet Tiyatrosu sanatçıları, gösterinin sonunda salonu dolduran izleyiciler tarafından coşkuyla alkışlandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ramazan Akyürek, oyunun sonunda yapılan seremonide Tanrı Dağı'nın eteklerinden Çukurova'ya gelen, Türk Milleti'nin asil bir parçası Kazakistan'da yaşayan Uygur Türkleri'ni misafir etmekten onur duyduklarını belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün selam ve sevgilerini ileten Ramazan Akyürek, muğam dinlerken, sanatçıların ahenkle danslarını hayranlıkla seyrettiğini dile getirip, hepsini yürekten alkışladığını ifade etti.

Türksoy yöneticileri ve Kuddus Kujyamırov Uygur Akademik Müzikal Komedi Devlet Tiyatrosu yöneticilerine şükran plaketlerini sunan Başkan Vekili Ramazan Akyürek, el dokuması kilimler hediye etti.