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05 Ağustos 2018 15:14

Muharrem Gülergin anılıyor

Adana Demirspor’un efsaneleri arasında yer alan Muharrem Gülergin, vefatının 23.

Muharrem Gülergin anılıyor

05 Ağustos 2018 15:14

yılında mezarı başında anılacak.


Muharrem Gülergin’in vefatının 23’üncü yıldönümü dolayısıyla yarın saat Yarın saat 11:00’de Asri Mezarlıkta anma etkinliği düzenlenecek. Anma törenine Adana Demirspor camiası, ailesi ve sevenleri katılacak.



Muharrem Gülergin kimdir?


1924 doğumlu olan Muharrem Gülergin demiryolcu bir babanın 4 çocuğundan ikincisidir. 1940 yılında kurulan Adana Demirspor Kulübünde ilk yılından itibaren futbolcu, yüzücü, sutopu oyuncusu ve atlet olarak 4 branşta hizmet verip, yüzme ve sutopu branşlarında milli takım kaptanlığına kadar yükseldi. 1957 yılında futbolu, 1962 yılında ise sutopunu bırakarak jübile yapan Gülergin, sırasıyla Adana il yüzme ajanlığı, yüzme-sutopu milli takımları teknik menajerliği, Adana Demirspor futbol takımı teknik direktörlüğü ve Adana Demirspor kulübü yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. 1972-73 sezonunda Adana Demirspor’u 1. Lige çıkaran teknik adam olan Gülergin, Fatih Terim’in yetişmesinde de pay sahibidir. Evli ve üç çocuk sahibi olan Gülergin, 7 Ağustos 1995 tarihinde Adana’da hayatını kaybetti.




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