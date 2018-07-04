Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 12:15

Muhtarlardan çocuk istismarına tepki

Adana’da muhtarlar, artan çocuk istismarlarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Muhtarlardan çocuk istismarına tepki

04 Temmuz 2018 12:15


Atatürk Parkı’nda bir araya gelip ’Çocuklarımıza dokunma’ pankartı açan muhtarlar, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nı okudu. Muhtarlar adına açıklama yapan Barış Mahallesi Muhtarı Özkan Ökdem, Ankara’da Eylül’ün, Ağrı’da Leyla’nın insan kılığına girmiş kişiler tarafından hunharca öldürüldüğünü ifade etti. Ökdem, "Haykırıyoruz, artık yeter. Giderek artan şiddet ve cinsel istismar olaylarının çoğalarak devam etmesi gösteriyor ki kanunlarımız artık yetersizdir. Devletimiz tarafından öncelikle ele alınması gereken ve çözümlenmesi gereken en önemli sorun çocuk istismarı olarak karşımızda durmaktadır. Ülkemizde çocuk istismarıyla ilgili kanunlar, tamamen çocuk haklarını koruyacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Bu insanlık dışı olayların ardındaki zihniyetin köküne inilmeli, toplumumuzda çok ağır travmalara neden olan vahşet son bulmalı, kökü, kaynağı kurutulmalıdır" dedi.


Cinsel istismarcılara bir an önce idam gelmesi gerektiğini ifade eden Ökdem, "Cinsel istismarcıların dar ağacında sallandığını görmek istiyoruz. Burada tüm devlet yetkililerine soruyoruz; daha neyi bekliyoruz? Adanalı muhtarlar olarak da cennete uğurladığımız yavrularımız Eylül ve Leyla’ya da Allah’tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    33°C
  • Cuma
    Açık
    34°C
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç