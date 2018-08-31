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31 Ağustos 2018 14:30

Murat Kekilli’den "Yıkılasın Amerika" bestesi

Adana’nın Pozantı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser için sahne alan Murat Kekilli, hayranlarına “Yıkılasın Amerika” parçasıyla bir sürpriz yaptı.

Murat Kekilli’den

31 Ağustos 2018 14:30

Kekilli’nin yeni yazdığı beste beğenilirken, alanı dolduran vatandaşlar ise şarkıya eşlik etti.


Adana’nın Pozantı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı programı için sahne alan Murat Kekilli sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Pozantı’da gerçekleşen konsere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay başta olmak üzere çok sayıda protokol ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 2 saat sahne alan Murat Kekilli, birbirinden güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Sahnede, Amerika’nın Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlarını, yaptığı besteyle dile getiren sevilen sanatçı “Yıkılasın Amerika” şarkısıyla sevenlerinden büyük beğeni topladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri gece geç saatlere kadar devam etti.




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