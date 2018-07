Murat Sancak: "Bir tane bile kombine kalmasın"

Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un kombine biletleri kulübün internet sitesinden açıklandı. Kulüp Başkanı Murat Sancak ise yaptığı açıklamada, "Büyük Adana Demirspor taraftarlarına sesleniyorum. Bir tane bile kombine kalmasın. Göster gücünü Adana Demirsporlu" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor’un kombine biletlerinin fiyatları belli oldu. Kulüp başkanı Murat Sancak kombine alacak taraftarlardan istek de bulunarak şu sözlere yer verdi:

“Göreve geldiğimiz günü, bütün Adana Demirsporlular çok iyi biliyor. Kadrosunda oyuncusu olmayan, 43.5 milyon borç ve bütün gelirleri ipotek edilmiş bir Adana Demirspor! Geldiğimiz noktada, yaptığımız transferlerle kurduğumuz kadro; Adana Demirspor’u başarıyla temsil edecek güçtedir. Unutmayalım ki en büyük transfer; siz taraftarlarsınız. Yapacağız dediğimiz her şeyi yapmak için, var gücümüzle çalışacağımızın taahhüdünü sizlere ben ve arkadaşlarım veriyoruz. Sizlerden Murat Sancak olarak isteklerim var. Sımsıkı kenetlenerek buraya geldik, her an sizleri hissettik. Esas mücadele şimdi başlıyor. Biz elimizi taşın altına koyduk. Adana Demirspor için maddi-manevi sizleri rahat hissettirecek her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Önce biz, sonra siz büyük Adana Demirspor taraftarı. Büyük Adana Demirspor taraftarlarına sesleniyorum! Bir tane bile kombine kalmasın. Göster gücünü Adana Demirsporlu."

Adana Demirspor’un 2018-2019 sezonu kombine fiyatları ise şu şekilde:

Kapalı Tribünler: 500 TL

Maraton Tribün: 200 TL

K.Kale Arkası: 100 TL

Kombine biletlerin satışa çıkacağı tarih ve diğer bilgilendirmeler hakkında Passolig ve Adana Demirspor kulübünün açıklama yapacağı öğrenildi.