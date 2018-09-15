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Murat Sönmez: ”Hakemin penaltı kararı kırılma noktasıydı”

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Sönmez, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından, ”Hatayspor olarak net bir üstünlüğümüz vardı, hakemin vermiş olduğu penaltı kararı bir kırılma noktasıydı” dedi.


Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Hatayspor, deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Murat Sönmez, ”İyi oynamaya başlamışken, bizim yaptığımız bir atakta top döndü, kontra ile penaltı oldu. Golü yedik, ikinci yarıda da oyun 1-0'a geldikten sonraki bölümde, doğru hamleleri yaptığımızı düşündüğümüz oyuncularla yer değiştirdik. Ön tarafı biraz fazla tutunca ortada ve geriye dönük pozisyonlar vermeye başladık. Onlar da oyunu 3-0'a getirdi. Hatayspor olarak net bir üstünlüğümüz vardı, hakemin vermiş olduğu penaltı kararı bir kırılma noktası. Net bir şekilde teması bile yok oyuncunun” diye konuştu.

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